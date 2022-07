Covid-19 en Algérie : le nombre de cas en légère hausse ce 4 juillet

Depuis l’apparition du virus de la Covid-19 dans notre pays en 2020 ; l’Algérie a enregistré un bilan total s’élevant à : 266.147 contaminations, 6.875 décès et 178.592 guérisons.

Le bilan Covid-19 a communiqué ce lundi, 4 juillet 2022, par les services du Ministère de la Santé fait état de dix-neuf (19) nouvelles contaminations au Coronavirus, recensées au cours de ces dernières 24 heures, contre treize (13) cas hier.

Il convient de noter que les contaminations quotidiennes à la Covid-19 sont en légère hausse par rapport à hier. Toutefois, elles restent au-dessous de la barre symbolique des 20 cas par jour.

Concernant les guérisons, le département du ministre Benbouzid a enregistré seize (16) nouveaux cas de guérison. Et ce, contre quatorze (14) cas de guérisons hier.

Par ailleurs, les chiffres Covid-19 du Ministère de la Santé restent réjouissants au sujet des décès et des patients en soins intensifs. Car le bilan de ce lundi ne compte aucune victime emportée des suites de la Covid-19, ni aucun patient se trouvant en soins intensifs.

Aïd al-Adha 2022 : le Ministère de la Santé rappelle l’importance des mesures d’hygiène

Dans son communiqué rendu public ce dimanche, le Ministère de la Santé est revenu sur l’importance de l’application des mesures d’hygiène en marge de la célébration de l’Aïd al-Adha.

En effet, le département de Benbouzid a insisté sur le lavage et la désinfection des mains avant toute manipulation sur le sacrifice. Le Ministère de la Santé a aussi recommandé d’éviter le soufflage du sacrifice par la bouche lors de l’abattage. Et préconise aussi l’installation du sacrifice dans un endroit loin du soleil, des courants d’air et des enfants.

D’une autre part, le même communiqué a aussi mis le point sur l’importance de l’application des mesures préventives contre la propagation du virus de la Covid-19. Et ce, en marge de la célébration de l’Aïd al-Adha.