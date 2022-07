Covid-19 en Algérie : le ministre évoque une situation « stable »

Depuis le début de l’année 2020, le monde entier a appris à vivre avec l’épidémie du Coronavirus. En Algérie le virus a fait son apparition en mars 2020, ce qui a fortement impacté le quotidien des Algériens. Après 4 vagues de Covid-19, depuis février 2022, les chiffres relatifs à ce virus sont en baisse, pour afficher des bilans au plus bas depuis le début de l’épidémie. Mais ces derniers jours, le nombre de contaminations est en légère hausse.

Par rapport à cette légère hausse, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a confirmé que la situation épidémiologique liée à la propagation du Coronavirus en Algérie est « stable ». Il a poursuivi en disant : « Cependant, le recrutement du personnel de santé reste en place pour faire face à toute évolution ».

Le ministre a également expliqué que « la situation épidémiologique est stable et n’est pas préoccupante ». Il a souligné à cet égard que le personnel médical avait acquis une expérience riche dans la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Benbouzid a déclaré que l’Algérie a pu, grâce aux nombreuses mesures prises, freiner relativement la propagation du Coronavirus. Aucune perte significative n’a été enregistrée par rapport aux autres pays, en particulier les pays développés et les grands pays.

Dernier bilan Covid-19 du samedi 9 juillet

Pour référence, l’Algérie a enregistré dans le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé, de ce dimanche 10 juillet 2022, 18 nouveaux cas de contaminations à la Covid-19, ainsi que 16 cas de guérison, et un cas en réanimation. Alors qu’aucun décès n’a été enregistré.

Le ministre a réitéré la nécessité d’accorder plus d’attention aux services et unités d’urgences médicales et de leur accorder la priorité pour améliorer la prise en charge des patients. Soulignant que les services de son ministère travaillent périodiquement pour améliorer ces services, combler les lacunes et éliminer les points négatifs.