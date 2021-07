Covid-19 en Algérie : Le confinement prolongé dans 14 wilayas

Le gouvernement a décidé de pas durcir les mesures de confinement, et ce, malgré la flambée des contaminations de coronavirus ayant saturé les hôpitaux d’Alger.

Ce dimanche 11 juillet, le premier ministre Aïmene Benabderrahmane a décidé de prolonger de 21 jours les mesures de confinement partiel de minuit jusqu’à 4h du matin dans 14 wilayas du pays.

La mesure de confinement partiel est applicable dans les 14 wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.

44 wilayas non concernées par le confinement

D’un autre coté, 44 wilayas ne sont pas concernées par la mesure de confinement partiel. Il s’agit de : Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf et Tindouf.

Il s’agit egalement des wilayas suivantes : Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.