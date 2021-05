Covid-19 en Algérie : le confinement partiel prolongé

Le gouvernement a annoncé, aujourd’hui jeudi, la prolongation du confinement sanitaire de 30 jours supplémentaires à partir de ce samedi, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble des mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus ont été reconduits pour une période supplémentaire de trente (30) jours en Algérie.

Ainsi, les mesures de confinement partiel à domicile, de minuit au lendemain à 4 h 00 du matin, sont applicable à partir du samedi 22 mai 2021 dans dix-neuf (19) wilayas à savoir, « Adrar, Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, El Oued, Tipaza et Touggourt », précise le communiqué.

Les wilayas non concernées

Les trente-neuf (39) wilayas qui ne sont pas concernées par cette mesure sont : « Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ », ajoute le même source.