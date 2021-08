Covid-19 en Algérie : le communiqué alarmant du CHU de Tizi Ouzou

Les chiffres de la 3e vague de l’épidémie de la COVID-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou font froid dans le dos. Les hospitalisations ont totalement et la situation est plus que critique.

La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré un alarmant pic des hospitalisations liées aux formes les plus graves de la COVID-19. Le CHU avancé dans un communiqué des chiffres tirant ainsi la sonnette d’Alarme, « Le CHU de Tizi-Ouzou enregistre, ces dernières semaines, un afflux considérable de malades, atteints de la Covid-19. Plus de 200 évacués sont reçus quotidiennement aux urgences Covid. Une moyenne, de 20 à 30 patients, est retenue, par jour, pour hospitalisation », lit-on dans le communiqué.

Les hôpitaux des régions de la wilaya sont tellement submergés qu’ils sont contraints de refuser des patients et de les transférer au CHU de Tizi Ouzou, « Le nombre de patients, actuellement en séjour à travers les deux unités du CHU de Tizi-Ouzou (unités Nedir et Belloua), avoisine les 350 sujets, dont 17 sous soins intensifs. Ils sont répartis sur 13 services (Service des maladies infectieuses, pneumologie, médecine interne, endocrinologie-diabétologie, traumatologie, urologie, cardiologie, neurochirurgie, chirurgie générale, chirurgie infantile, gastrologie, chirurgie thoracique, tri de médecine, tri grippe, réanimation chirurgicale, réanimation médicale et réanimation polyvalente) réquisitionnés ».

Cette situation très alarmante risque de durer encore longtemps pendant le mois d’août, et pour y faire face, la direction de l’hôpital a pris plusieurs décisions, » Avec le nombreux croissant des malades reçus, tous quasiment nécessitant la mise sous oxygène, la demande sur le produit a quadruplé pour atteindre un besoin de 9 000 litres/24 heures. Pour palier au manque d’alimentation régulière effectuée en liquide (citerne), la direction a dû mobiliser un personnel qui assure en continue (24H sur 24H) l’approvisionnement en obus à partir d’Alger », précise le communiqué.