Covid-19 en Algérie : le bilan, toujours sous la barre des 400 cas

Les contaminations au coronavirus reste sous la barre des 400 cas ce vendredi 3 septembre 2021.

En effet, la tendance à la baisse se confirme, selon le dernier bilan de suivi de l’épidémie, rendu public par le ministère de la Santé. Étant donné que nombre quotidien des nouveaux cas de contaminations est passée hier sous la barre des 400 cas.

Les derniers chiffres annoncés ce jeudi ont fait état de 393 nouveaux cas de contaminations contre 388 cas enregistrés durant la journée d’hier jeudi.

Concernant les guérisons, et selon le bilan établi sur les dernières 24 heures, le pays a enregistré 317 cas rétablis de la maladie contre 334 la veille.

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie, le nouveau bilan a fait état de 34 nouveaux décès contre les 37 morts au bilan d’hier.

La même source a indiqué que 42 patients atteints du Covid-19 sont actuellement en soins intensifs.

Avec les nouveaux chiffres annoncés aujourd’hui, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 197.308 dont 393 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 5376 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 133.021 cas.

Lancement de la plus grande campagne de vaccination en Algérie

Pour rappel, le ministère de la Santé lancera demain , samedi 4 septembre 2021, la plus grande campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, qui permettra au plus grand nombre de citoyens de bénéficier du vaccin anti-Covid. Et ce, pour assurer une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires.

Le ministère de Benbouzid a décidé de lancer la plus grande campagne nationale de vaccination pour atteindre le plus grand nombre de citoyens, notamment les salariés qui reprennent le travail en septembre pour tenter de diminuer et contrôler le taux de contamination.

Lundi dernier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé cette vaste initiative et la première du genre depuis que la pandémie est entrée en Algérie. Par ailleurs, cette campagne s’étendra jusqu’à la fin de l’année 2021.

À cet effet, des bus équipés de tous les moyens nécessaires seront envoyés dans toutes les wilayas , afin d’assurer la vaccination pour tous. Avec le recrutement d’équipes médicales travaillant en rotation, y compris le week-end.