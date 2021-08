Covid-19 en Algérie : le bilan, toujours sous la barre des 1000 cas

Les chiffres quotidiens annoncés ce mardi 10 août 2021, bien qu’ils restent considérables, font état d’une importante baisse des cas d’infections, restant sous la barre des 1000 cas.

Selon le bilan rendu public en cette fin de journée par le ministère de la Santé, l’Algérie a enregistré 979 nouvelles contaminations contre 992 cas recensés dans le bilan d’hier lundi.

Pour les guérisons, le bilan a fait état de 685 nouveaux cas rétablis de la maladie contre 721 hier.

Durant les dernières 24 heures, le nouveau bilan établi par le Comité scientifique chargé du suivi de l’épidémie a fait état de 40 nouvelles victimes de la Covid-19 contre 28 décès recensés dans le bilan de la veille.

En outre, 32 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Le bilan total de l’épidémie en Algérie

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 183 341 dont 979 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 4.608 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 122 759 cas, précise le communiqué.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé a tenu à rappeler que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen, vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.