Covid-19 en Algérie : le bilan repasse sous la barre des 200 cas

Le bilan des contaminations au coronavirus Covid-19 en Algérie a enregistré une nouvelle baisse au bilan présenté par le ministère de la Santé, ce lundi 03 mai, 2021.

L’Algérie a enregistré 195 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 10 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre respectivement 211 contaminations et 09 décès recensés hier.

Les nouveaux chiffres font augmenter le total des cas confirmés à 122.717 dont 195 nouveaux cas, a indiqué jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Tandis que le bilan global de décès a atteint 3280 morts déplorés depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien.

Pour les guérisons, elles se sont inscrites en baisse, avec 136 malades rétablis durant les dernières vingt-quatre heures, contre 149 la veille, portant ainsi le nombre de patients guéris à 85 534.

Bilan dans le monde

Le Covid-19 a fait au moins 3.203.937 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine.

Plus de 152.737.970 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de dimanche, 10.160 nouveaux décès et 705.957 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 3.417 nouveaux morts, le Brésil (1.202) et la Colombie (485).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 577.045 décès pour 32.421.713 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 407.639 morts et 14.754.910 cas, l’Inde avec 218.959 morts (19.925.604 cas), le Mexique avec 217.233 morts (2.348.873 cas), et le Royaume-Uni avec 127.538 morts (4.420.201 cas).