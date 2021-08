Covid-19 en Algérie : le bilan repasse sous la barre de 1000 cas

La décrue en matière de contaminations en Algérie se confirme de jour en jour. Les chiffres quotidiens annoncés ce lundi 09 août 2021 font état d’une importante baisse des cas d’infections, repassant sous la bas des 1000 cas.

Selon le bilan rendu public en cette fin de journée par le ministère de la Santé, l’Algérie a enregistré 992 nouvelles contaminations contre 1020 cas confirmés recensés dans le bilan d’hier dimanche.

Pour les guérisons, le bilan a fait état de 721 nouveaux cas rétablis de la maladie contre 709 hier.

Durant les dernières 24 heures, le nouveau bilan établi par le Comité scientifique chargé du suivi de l’épidémie a fait état de 28 nouvelles victimes de la Covid-19 contre 30 décès recensés dans le bilan de la veille.

En outre, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Le bilan total de l’épidémie en Algérie

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 182 362 dont 992 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 4.568 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 122 074 cas, précise le communiqué.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé a tenu à rappeler que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen, vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

Bilan dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.294.735 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi.

Plus de 202.813.740 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie provoquée par le coronavirus.

Sur la journée de dimanche, 8.002 morts supplémentaires et 485.978 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie (1.475), la Russie (769) et l’Iran (588).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts, 616.829, que de cas détectés, 35.764.022, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Les autres pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 563.151 morts pour 20.165.672 cas, l’Inde avec 428.309 morts (31.969.954 cas), le Mexique avec 244.420 morts (2.971.817 cas) et le Pérou avec 196.950 morts (2.125.345 cas).