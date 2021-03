Covid-19 en Algérie : Le bilan repart à la hausse

L’épidémie de la COVID-19 est stable sur l’ensemble du territoire algérien, malgré la légère hausse constatée, au nouveau bilan rendu public aujourd’hui, le 01 mars, qui fait état de 163 nouvelles contaminations.

L’épidémie de la COVID-19 en Algérie tourne au ralenti, le pays a enregistré 163 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, contre 132 la veille.

Le pays a également enregistré 4 décès durant les dernières vingt-quatre heures, même chiffre que la veille.

Quant au nombre de guérisons, il est passé à 136 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 122 la veille.

Les nouveaux chiffres font porter le nombre total des cas confirmés que compte l’Algérie, depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, il y a une année, à 113.255.

Tandis que, Dr Fourar a affirmé, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de coronavirus, que le nombre des décès a atteint 2.987 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 78.234.

Nécessité de maintenir les mesures préventives

Au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation de variants du nouveau Coronavirus, il est nécessaire de maintenir les mesures préventives, afin d’éviter une propagation éventuelle de la pandémie et du nouveau variant britannique.

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, hier dimanche, le maintien des mesures préventives prises, en particulier la fermeture des frontières et de l’espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation de variant du nouveau Coronavirus.

Abdelmadjid Tebboune, a également ordonné « l’élargissement et le renforcement des enquêtes épidémiologiques, notamment en ce qui concerne les cas de contamination par le variant (britannique) dans le but d’une plus grande prévention ».