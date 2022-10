Covid-19 en Algérie : le bilan des contaminations pour ce 7 octobre

Les derniers chiffres du Ministère de la Santé portent le bilan total de la pandémie de la Covid-19 en Algérie à 270.701 contaminations, 182.332 guérisons et 6.881 décès. Et ce, depuis mars 2020, soit depuis l’apparition du virus dans notre pays.

Tout comme le bilan d’hier, le bilan communiqué ce vendredi, 7 octobre 2022, par le Ministère de la Santé fait état de 4 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, recensés au cours de ces dernières 24 heures.

Par ailleurs, la dernière mise à jour Covid-19 du département du ministre Abdelhak Saïhi compte 3 nouveaux cas de guérison, contre 2 cas jeudi. Contrairement au bilan d’hier ayant enregistré un décès, le bilan de ce vendredi ne compte aucune perte humaine. Toutefois, un patient se trouve actuellement en soins intensifs, a noté la même source.

Secteur de la Santé en Algérie : vers une réforme globale du système sanitaire

Hier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, est intervenu devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat portant sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement.

Lors de son intervention pour répondre aux préoccupations des députés, le Premier ministre a fait part « de la détermination de l’État à développer les secteurs de la Santé et de l’Éducation ». Et ce, en procédant « à une réforme globale du système sanitaire et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement ».

D’après Aïmene Benabderrahmane, la réforme profonde du système sanitaire, « est basée particulièrement sur la révision de la cartographie sanitaire conformément à de nouvelles normes ». Afin « de s’assurer de la qualité des prestations, de la dignité des patients et du bon accueil au niveau services de santé ».

D’ailleurs, le Premier ministre a saisi l’occasion pour annoncer « la réception, en novembre, de 43 structures de santé publique au niveau de différentes wilayas du pays », faisant, ainsi, part de « la levée de gel sur la totalité des projets du secteur de la Santé ». De plus, il a aussi révélé « la dotation des établissements de santé de plus de 2.500 médecins spécialistes cette année, dans le cadre du service civil ».