Covid-19 en Algérie : le bilan des contaminations pour ce 21 octobre

Les derniers chiffres du Ministère de la Santé concernant la pandémie de la Covid-19 en Algérie indiquent que notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 70.771 contaminations, 182.380 guérisons et 6.881 décès. Et ce, depuis l’apparition du virus en mars 2020.

Le bilan Covid-19 communiqué ce vendredi, 21 octobre 2022, par le Ministère de la Santé fait état de deux (2) nouveaux cas de contamination à la Covid-19, recensés au cours des dernières 24 heures. Alors que le bilan d’hier avait compté un seul nouveau cas de contamination.

Par ailleurs, le bilan de ce vendredi compte trois (3) nouvelles guérisons, contre quatre (4) guérisons recensées hier. En outre, les derniers chiffres liés à la pandémie de la Covid-19 du département du ministre Abdelhak Saïhi ne comptent aucune perte humaine et indiquent qu’un seul patient se trouve actuellement en soins intensifs.

Toutefois, le Ministère de la Santé réitère son appel quant à l’importance et la nécessité de l’application stricte et rigoureuse des gestes barrières, notamment le port du masque et le respect de la distanciation physique.

« La Covid-19 n’a pas encore pris fin », (Pr Derrar)

Intervenant ce vendredi matin sur les ondes de la radio locale de Sétif, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Professeur Fawzi Derrar, est revenu sur différents points concernant la grippe saisonnière et la pandémie de la Covid-19 en Algérie.

En effet, Pr Derrar a indiqué que « la grippe saisonnière marquera une rupture avec la pandémie de la Covid-19 au cours de cet hiver ». Dans ce même sens, il a aussi souligné le fait qu’ « au cours des trois dernières années, les virus grippaux avaient observé une baisse notable contrairement au virus de la Covid-19 ». Notant, toutefois, que « l’immunité avait diminué ».

D’ailleurs, le DG de l’Institut Pasteur a préconisé la vaccination pour faire face au virus de la grippe cette année, rajoutant « qu’il pourrait se manifester en force cette année ». En outre, Pr Derrar a tenu à souligner que « la pandémie de la Covid-19 n’avait pas pris fin et de nouveaux cas sont enregistrés quotidiennement ». « Il faut se préparer à tout changement urgent, nous suivrons de près l’évolution de la grippe saisonnière avec la Covid-19 », a encore assuré Pr Derra.