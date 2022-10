Covid-19 en Algérie : le bilan des contaminations pour ce 14 octobre

Le Ministère de la Santé a rendu public, ce vendredi 14 octobre 2022, le dernier bilan de la pandémie de la Covid-19 en Algérie. Les derniers chiffres indiquent que le nombre de contaminations est resté sable et se maintient sous la barre symbolique des cinq cas par jour.

Tout comme le bilan d’hier, le bilan Covid-19 communiqué ce vendredi par le Ministère de la Santé fait aussi état de 4 nouveaux cas de contaminations, recensés au cours de ces dernières 24 heures.

Concernant les guérisons, le bilan de ce vendredi compte 2 nouveaux cas de guérisons, contre 3 cas hier. En outre, les derniers chiffres liés à la pandémie de la Covid-19 du département du ministre Abdelhak Saïhi ne comptent aucun patient en soins intensifs ni aucune perte humaine.

Ainsi, cette dernière mise à jour porte le bilan total de la pandémie de la Covid-19 en Algérie à 270.730 contaminations, 182.353 guérisons et 6.881 décès. Et ce, depuis l’apparition du virus dans notre pays en mars 2020.

Hausse considérable des accouchements par césarienne en Algérie

Sur un autre volet, et en marge de la tenue du 6ᵉ congrès international de gynécologie obstétrique ce jeudi à Constantine, le Docteur Abdelhafid Djebassi, médecin gynécologue, a fait savoir que « plus de 50 % des accouchements recensés au niveau des établissements sanitaires, publics et privés, dans notre pays, ont été réalisés par césarienne ».

En effet, dans une déclaration accordée à l’APS, le même spécialiste a expliqué que « la césarienne est une intervention chirurgicale limitée aux complications impératives et celles d’urgence ». Notant, cependant, qu’actuellement, « elle s’impose tel un acte habituel ».

Ainsi, Docteur Abdelhafid Djebassi a estimé que le recours à cette intervention « est devenu exagéré », particulièrement, si l’on prend en considération « les complications qu’il peut entrainer ». D’ailleurs, il est revenu sur « l’importance du suivi des étapes de la grossesse, l’accompagnement psychologique régulier et le don de sang, en cas de besoin, afin de garantir la prise en charge de la femme enceinte dans de bonne conditions ».