Covid-19 en Algérie : la barre des 1300 cas dépassée ce 23 juillet

La tendance à la hausse des contaminations en Algérie se confirme de jour en jour ce vendredi 23 juillet 2021.

En effet, selon le communiqué publié aujourd’hui, le 23 juillet 2021, par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, l’Algérie a enregistré 1350 nouveaux cas de contamination à la covid-19 ces dernières 24 heures. Le même communiqué indique également que 18 personnes sont décédées des suites de complications liées à ce virus.

En outre, le communiqué du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus indique aussi que le pays a enregistré 812 guérisons, mais aussi 42 malades en réanimation. Les chiffres annoncés aujourd’hui font que le nombre total des cas positifs au nouveau coronavirus s’élève à 159 563 cas enregistrés depuis le début de cette pandémie.

La vaccination « protège à 90 % » contre les dangers liés au virus

Par ailleurs, le docteur Ilyas Akhamouk, médecin et membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie a déclaré lors de son passage à RADIO Sétif, miser grandement sur la campagne vaccinale en cours pour pouvoir contenir la crise sanitaire. Optimiste, le médecin confie que « le nombre des vaccinés s’est multiplié par quatre ou cinq, ce mois-ci, comparé au mois de juin dernier ».

Pour le docteur Akhamouk, le vaccin chinois protège des contaminations à 67 %, mais sa force principale demeure le fait qu’il puisse « protéger des complications dangereuses à 90 % et empêcher l’hospitalisation à 80 % ». D’ailleurs, et selon le même intervenant, « 95 % des malades hospitalisés ne sont pas vaccinés ». Pour Akhamouk, « nous sommes en guerre et notre arme est la vaccination ».