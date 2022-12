Covid-19 en Algérie : le bilan des cas en baisse ce 11 décembre

Le ministère de la santé, lors du dernier bilan des contaminations à la Covid-19, communiqué ce dimanche 11 décembre 2022, fait état d’une seule nouvelle contamination recensée au cours des dernières 24 heures, alors le bilan d’hier recensait six (6) cas de contaminations. Ce même bilan fait état d’un seul cas de guérison.

En ce qui concerne les victimes de l’épidémie de coronavirus, le bilan établi par le département du ministre de la santé de Abdelhak Saihi, sur les dernières 24 heures, ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19.

Le nombre de patients en soins intensifs

De plus, le ministère de la santé précise dans son communiqué de ce dimanche 11 décembre 2022, dénombre un seul patient hospitalisé actuellement en soins intensifs.

Depuis le mois de mars 2020, l’épidémie de coronavirus a fait son apparition en Algérie, notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 271.147 contaminations et 182.597 guérisons, tandis que le nombre de décès se maintient à 6.881.

Pr Mahiaoui met en garde contre le nouveau mutant du variant Omicron

Le membre du comité scientifique de surveillance et de propagation du Coronavirus, le professeur Ryad Mahiaoui, a confirmé aujourd’hui, le dimanche 11 décembre, que la situation épidémiologique est stable grâce à la surveillance quotidienne et à ses indicateurs.

Cependant, avec l’enregistrement des cas de grippe saisonnière, il reste nécessaire de suivre les mesures de prévention en prévision de toute urgence, notamment avec la propagation du nouveau mutant d’Omicron dans plusieurs pays du monde.

Le professeur a appelé, lors de son passage dans l’émission « l’invité de la matinale » sur la Chaine 1 de la Radio nationale, à prendre des mesures de précaution et de prévention, notamment pour les personnes souffrant d’une immunité affaiblie.

Dans le même contexte, Ryad Mahiaoui a déclaré qu’il y a une réticence des citoyens à procéder au dépistage de la Covid-19, considérant que la raison en est le manque de gravité de cette épidémie et de ses symptômes, ajoutant qu’il est difficile de revenir à nouveau à suivre les mesures préventives telles que le port du masque de protection et d’autres précautions que nous avions l’habitude de suivre pendant la période de pandémie, mais elles demeurent nécessaires et incontournables.