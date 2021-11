Covid-19 en Algérie : le bilan de ce samedi 27 novembre 2021

Le rebond de l’épidémie du coronavirus en Algérie semble s’installer dans le temps. Les chiffres annoncés quotidiennement restent toujours en dessus de la barre des 150 cas.

Dans son dernier bilan établi sur les dernières 24 heures et rendu public ce samedi 27 novembre 2021, le ministère de la Santé a fait état de 163 nouvelles contaminations contre 193 cas confirmés annoncés dans le bilan d’hier.

Selon la même source, le nombre des cas de guérison enregistrés durant la même période est de 127 cas rétablis de la maladie. Hier, ce chiffre était à 131 cas guéris.

Pour ce qui est des décès, le nouveau bilan a fait état de 6 nouvelles victimes de l’épidémie contre 5 hier. En outre, 21 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Avec ces nouveaux chiffres, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 209.980, celui des décès à 6.052 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 144.029 cas.

3e dose du vaccin Covid-19 : les recommandations de l’IPA

Face au rebond des contaminations, les recommandations d’un recours à la 3e dose du vaccin contre le Covid-19 se multiplient. Hier, c’était autour du Directeur général de l’Institut Pasteur, Fouzi Derrar, d’aborder cette question en préconisant une 3e dose pour les personnes âgées et les malades chroniques.

Intervenant en marge de sa participation à une téléconférence des ministres africains de la Santé, le même responsable a fait état de la « nécessité de fournir une 3e dose du vaccin anti-Covid-19 au profit des personnes âgées et des catégories souffrant de maladies chroniques conformément aux recommandations de l’OMS et des instances scientifiques ».

« Il est recommandé de prendre une 3e dose de vaccin suite au constat d’une baisse d’immunité, six mois après la prise des 1ère et 2ème doses chez les personnes âgées et les malades chroniques », a expliqué l’intervenant. À ce propos, il révèle que « 20.000 personnes (de ces catégories) ont eu leur troisième dose ».