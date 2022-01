Covid-19 en Algérie : le bilan de ce samedi 1er janvier 2022

Le rebond de l’épidémie du coronavirus et la 4e vague épidémique en Algérie se confirment de plus en plus. Le nombre de contaminations annoncé quotidiennement ne cesse d’augmenter. Après avoir frôlé hier la barre des 400 cas, le bilan a tout de même connu une légère baisse ce samedi.

Dans son bilan consacré au suivi de l’évolution de l’épidémie du Covid-19, le ministère de la Santé a fait état, en ce premier jour de 2022, de 386 nouvelles contaminations. Dans le bilan d’hier, l’Algérie a enregistré 395 cas.

Pour ce qui est des patients rétablis de la maladie, le bilan d’aujourd’hui a annoncé que 224 cas de guérisons, tous enregistrés durant les dernières 24 heures. Hier, ce chiffre était à 230 cas guéris.

Concernant les victimes de l’épidémie du coronavirus en Algérie, le dernier bilan des autorités sanitaires fait état de 8 nouveaux décès contre 5 morts déplorés hier.

Le nombre de patients admis en réanimation

Le bilan épidémique, établis sur les chiffres récoltés durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, a également indiqué que 27 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Avec les nouveaux chiffres communiqués aujourd’hui, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 218 818, celui des décès à 6 284 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 150 308 cas.