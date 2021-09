Covid-19 en Algérie : le bilan de ce 09 septembre

Au seuil d’une rentrée sociale angoissante, le spectre de la covid-19 rode encore, et son virus poursuit de faire des victimes. Loin d’être vaincue, la pandémie continue de se propager, en témoignent les derniers chiffres dévoilés aujourd’hui, le 09 septembre 2021, par le ministère de la Santé.

Le virus de la covid-19 a fait aujourd’hui 313 nouveaux cas de contamination, selon ce qu’a enregistré le ministère de la Santé. Outre les contaminations, le communiqué du ministère fait également état de 21 nouveaux décès et 275 guérisons ces dernières 24 heures.

Suite à ce dernier communiqué du ministère de la Santé, le total des cas d’infection à la covid-19 depuis le début de la pandémie en Algérie s’élève à 199.275 cas de contamination. Le pays déplore, depuis le début le mois de mars 2020 jusqu’à aujourd’hui, 5.519 décès à cause des complications liées au virus.

Le big day de Benbouzid reporté ?

Pour conclure en beauté la plus grande campagne de vaccination jamais lancée en Algérie, le ministère de la Santé a prévu d’organiser une conférence de presse pour l’évaluation générale des chiffres réalisés. Cette conférence était prévue pour le samedi 11 septembre et sa diffusion en direct été programmée par toutes les chaînes de télévision et sites web.

Cet événement baptisé le «Big Day» n’aura finalement pas lieu. Pour seule explication, le ministère a indiqué que «la décision a été prise, vu l’engouement de la population pour la vaccination enregistré au cours de cette semaine». Ceci dit, selon certains, la décision de reporter l’événement a été prise à cause de la coïncidence du «Big Day» avec le 20e anniversaire des attentats terroristes qui ont frappé les États-Unis le 11 septembre 2001.