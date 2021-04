Covid-19 en Algérie : La stabilité se maintient au bilan du 04 avril

Les derniers chiffres de la pandémie du Coronavirus en Algérie rapportent une légère hausse des contaminations quotidiennes ce 04 avril, et ce, après deux journées de baisse consécutives.

L’évolution de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) en Algérie connait une « stabilité », le ministère de la Santé, a fait état de 98 nouvelles contaminations contre (95hier), soit un total de 117.622 cas depuis le début de la pandémie en Algérie.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a souligné que 3 nouveaux décès ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total des victimes emportées par le virus à 3.105 victimes.

Concernant les guérisons, le bilan de ce dimanche, 04 avril, fait état de 83 nouvelles guérisons, le nombre total des patients guéris est passé donc à 81.896 cas.

Les chiffres communiqués par le Ministère de la Santé confirment la décrue de la pandémie dans notre pays.

Point sur la situation dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.847.182 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 130.685.270 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de samedi, 8.985 nouveaux décès et 535.740 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.987 nouveaux morts, les États-Unis (800) et l’Inde (513).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 554.779 décès pour 30.671.844 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 330.193 morts et 12.953.597 cas, le Mexique avec 204.011 morts (2.249.195 cas), l’Inde avec 164.623 morts (12.485.509 cas), et le Royaume-Uni avec 126.826 morts (4.357.091 cas).