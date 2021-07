Covid-19 en Algérie : la diaspora apporte son aide

Depuis quelques semaines, l’Algérie connait une hausse vertigineuse du nombre des contaminations à la COVID-19. Le bilan quotidien a franchi le cap de 1200 infections, le nombre de décès s’élève de plus en plus et les hospitalisations en services de réanimation deviennent nécessaires.

En effet, la nouvelle souche de la COVID-19, à savoir le variant Delta, attaque principalement les poumons et cause des difficultés respiratoires. Aucune tranche d’age n’a été épargné, ce variant entraine des complications chez les jeunes, les sujets âgés ainsi que chez les nouveaux nés.

Demande en oxygène de plus en plus importante.

Malheureusement, cette réapparition brusque et grave de ce virus s’est accompagnée d’un manque de moyens. Les lits d’hospitalisation, de réanimation, les appareils respiratoires ne suffisent plus devant le nombre énorme de patients. Le personnel soignant lance un cri d’alarme vu son incapacité à traiter tous les malades atteints.

Par ailleurs, l’oxygène n’a jamais été aussi demandé même durant la première et la deuxième vague. Ces nouveaux variants de la COVID-19 accroissent les besoins en oxygène puisqu’ils touchent principalement le système respiratoire.

Ceci dit que les cas grave présentent des difficultés respiratoires et nécessitent par conséquent une consommation élevée de l’oxygène. Cette situation a créé une pénurie et des perturbations au niveau des hôpitaux qui font face à des problèmes critiques

Les aides apportées par la diaspora algérienne.

Face à cette situation inquiétante à laquelle fait face le pays depuis des semaines, la diaspora algérienne a décidé de lancer des initiatives afin de jouer un rôle pendant cette crise sanitaire. En effet, le collectif « Algerian Medical Network AMN » s’est engagé dans une initiative intitulée « Urgence Algérie COVID-19 » en collaboration avec les associations ECAF et Ashifa. Cette dernière, est une association franco-algérienne activant dans le secteur de la santé et la prévention sanitaire.

Cette initiative consiste à collecter des dons au profit du personnel soignant en Algérie. Grâce à l’AMN, qui est composé de 150 médecins algériens, la diaspora algérienne a participé à l’achat de matériel d’oxygénothérapie (CPAP, masque haute concentration, débitmètres, dédoubleurs, etc.) ainsi que des concentrateurs pour répondre au besoin en oxygène. Cette opération a été mise en place à travers l’ouverture d’une cagnotte sur le site helloasso.com

À titre d’exemple, les masque a haute concentration coutent moins de 3 euros l’unité. Ils parviendront aux médecins de l’AMN par le biais de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Il convient de souligner que plus de 14500 euros ont été collecté pour venir en aide au personnel soignant en Algérie. Ce genre d’initiative mérite d’êtres salué et encouragé.