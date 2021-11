Covid-19 en Algérie : la 4ᵉ vague sera-t-elle « légère » ?

Il n’y a aucune raison qui fait que l’Algérie puisse échapper au sort des pays européens qui connaissent ces derniers jours une importante flambée des cas de contamination à la covid-19. Avec un taux de vaccination incontestablement faible, les Algériens ont quand même de bonnes raisons de s’inquiéter.

Les contaminations se maintiennent cependant autours des 100 cas quotidiens selon les bilans du département du Abderrahmane Benbouzid, le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière. Ce dernier ne cache toutefois pas son inquiétude. Hier, lors d’une déclaration à la presse, il dit espérer que la quatrième vague ne frappera pas l’Algérie, mais si c’est le cas, il vaut mieux qu’elle nous trouve tous vaccinés. Ce qui est hélas loin d’être le cas.

D’autres spécialistes, à l’instar du Dr Lyes Akhamouk, assurent que la quatrième vague a déjà commencé, et que son pic surviendra d’ici à 4 ou 6 semaines. Il s’agit selon lui d’une quatrième vague qui risque d’être légère, prédit ce spécialiste. Il explique « qu’il est possible d’amoindrir sa dangerosité et d’atténuer sa force avec une réaction rapide en respectant les mesures de prévention et en continuant la vaccination ».

La quatrième vague, au-delà des chiffres officiels

Loin des déclarations des membres du comité national chargé de la surveillance de l’évolution de la pandémie du coronavirus, les médecins généralistes, ceux travaillant dans les hôpitaux publics ou ceux qui tiennent des cabinets privés, sont les mieux placés pour sentir l’arrivée d’une nouvelle vague.

Abdellah Aggoune médecin généraliste qui exerce à Bougara, dans la wilaya de Blida, depuis une trentaine d’année, est aux premières lignes de la lutte contre la pandémie. Ce médecin qui a fait face au terrorisme lors de la décennie noire, est aujourd’hui mobilisé auprès des citoyens pour faire face à la covid-19.

Aujourd’hui, sur son mur Facebook, le médecin, mais aussi écrivain et réalisateur, indique qu’il « pense que nous vivrons longtemps avec le covid avec des formes moins graves que ce que nous avons vécu ». Le Dr Aggoune indique qu’il reçoit ces derniers jours deux patients atteints de covid-19 par jours, « au minimum ».

Il précise cependant qu’il s’agit « le plus souvent de formes mineures, avec beaucoup de cas suspect ressemblant à des grippes saisonnières ou des allergies probables (pouvant être des cas de covid) ».

Pour conclure, le médecin très proche de ses patients, à qui le journal Français Le Monde avait consacré plusieurs articles, indique que « tout le monde devrait se faire vacciner avec le vaccin chinois, car il a sauvé énormément de personnes contaminées, dont la mienne ». « VACCINEZ-VOUS ! N’attendez pas une 4ᵉ vague svp », conclut-il.