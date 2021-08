Covid-19 en Algérie : importante baisse des contaminations ce 22 aout

Le bilan des contaminations au coronavirus en Algérie connait ces derniers jours une baisse importante et les hôpitaux commencent à souffler un peu. Le bilan d’aujourd’hui en atteste.

En effet,le ministére de la Santé, via son bilan quotidien relatif à la situation sanitaire liée au nouveau coronavirus covid-19, a annoncé aujourd’hui le 22 aout, que l’Algérie a enregistré 412 nouvelles contaminations contre 515 cas confirmés recensés dans le bilan d’hier samedi.

Pour les guérisons, le bilan a fait état de 395 nouveaux cas rétablis de la maladie contre 486 hier.

Quant aux victimes de coronavirus, le bilan fait état de 20 nouveaux morts, contre les 27 morts recensés dans le bilan d’hier.

Par ailleurs, 37 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Le bilan total des contaminations de coronavirus s’élève ainsi à 19575 cas confirmés dont 412 ces dernières 24 h ; Celui des décès à 4969 morts, alors que le nombre des patients guéris passe à 129 946.

Au moins 4.423.173 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.423.173 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 211.307.660 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de samedi, 8.835 nouveaux décès et 563.387 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie avec 1.030 nouveaux morts, le Mexique (847) et la Russie (762).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 628.303 décès pour 37.673.305 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 574.209 morts et 20.556.487 cas, l’Inde avec 434.367 morts (32.424.234 cas), le Mexique avec 252.927 morts (3.217.415 cas), et le Pérou avec 197.818 morts (2.141.235 cas).