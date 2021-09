Covid-19 en Algérie : feu vert pour la vaccination des enfants

La campagne de vaccination en Algérie est loin des résultats escomptés. Face au virus de la covid-19, de plus en plus féroce et menaçant, le nombre des vaccinés en Algérie reste minime, ce qui a poussé les autorités à redoubler de férocité, au point où il a été décidé aujourd’hui de cibler les enfants entre 12 et 18 ans.

En effet, c’est le Dr Akhamouk, membre du comité scientifique chargé du suivi du Coronavirus en Algérie, qui a annoncé aujourd’hui, le 10 septembre 2021, que la campagne de vaccination visant les enfants de moins de 18 ans sera lancée au cours du mois d’octobre prochain. Akhamouk a souligné, aujourd’hui vendredi, dans une déclaration à la radio nationale, que cette décision découle d’une longue étude de la question par les spécialistes.

Quel type de vaccin sera administré ?

Le même intervenant a affirmé que selon des nouvelles données scientifiques, le comité scientifique a fini par proposer de vacciner les enfants, une question qui a été étudiée par plusieurs spécialistes selon lui. Pour le type du vaccin qui sera administré à cette tranche d’age, Akhamouk indique cela est encore un sujet d’étude, et que la décision sera bientôt prise.

Akhamouk a assuré que la campagne de vaccination des enfants âgés entre 12 et 18 ans sera lancée au mois d’octobre prochain, des déclarations qui rappellent celles du ministre de l’Éducation nationale, qui a affirmé que son département songe à vacciner les élèves afin de les protéger d’une 4e vague qui risque de frapper bientôt.

La grande campagne vaccinale lancée par le ministère de la Santé se poursuit de son côté. Alors qu’elle devait prendre fin le 11 septembre, le ministère de la Santé décidé de sa prolongation d’une semaine. Cette décision intervient “dans le but d’atteindre l’immunité collective et vacciner 70% de la population d’ici à la fin de l’année”.