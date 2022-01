Covid-19 en Algérie : des mosquées proposent des tests gratuits

Tous les moyens sont bons pour contrer l’avancée du coronavirus en Algérie. Dorénavant, la sensibilisation n’est pas que du ressort des spécialistes et des hôpitaux, mais elle s’est élargie également aux écoles et même dans les mosquées.

Aujourd’hui, le 30 janvier 2022, le chargé de communication auprès du ministère des Affaires religieuses, Mohamed Zeghdani, a révélé que des tests pour la détection de la Covid-19 sont prodigués gratuitement au niveau de plus de 100 mosquées à travers le territoire national.

Le même responsable a affirmé par ailleurs que des points de vaccination ont été ouverts dans plus de 800 mosquées. Outre la vaccination et les tests, les mosquées jouent aussi un rôle important dans la sensibilisation des citoyens sur les dangers du virus à travers des cours assurés par des médecins et des éléments de la protection civile avant chaque prière de vendredi.

Covid-19 : gratuité des tests dans les mosquées

Mohamed Zeghdani a confié aujourd’hui, dans une déclaration accordée à la Radio Nationale, que 102 mosquées à travers le territoire national offrent la possibilité aux citoyens algériens d’effectuer des tests de dépistage gratuits de la covid-19. Cette démarche s’inscrit, toujours selon le même intervenant, dans le cadre d’une nouvelle campagne de prévention lancée contre le coronavirus.

En plus des tests gratuits, M. Zeghdani a également souligné que 805 mosquées ont ouvert des points de vaccination contre la covid-19. Pour rappel, les mosquées prodiguent, depuis le début de la pandémie, des cours de sensibilisation sur le coronavirus, ses dangers, et sur les mesures préventives qu’il faut prendre. 2068 cours ont été prodigués depuis mars 2020, assure le même intervenant.

Pour rappel, l’Algérie recense chaque jour plus de 1.000 cas de contamination à la covid-19 selon les chiffres officiels, tandis que le taux de vaccination peine à dépasser les 15 %.