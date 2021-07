Covid-19 en Algérie : de nouvelles restrictions imposées à Batna

Les autorités de la wilaya de Batna ont décidé d’interdire tous les regroupements familiaux, les fêtes de mariage et les circoncisions dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation de la Covid-19, selon un communiqué publié lundi sur la page officielle de la wilaya sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, le chef de l’exécutif local, Toufik Mezhoud, a chargé les services de sécurité et du commerce d’organiser des sorties sur le terrain à travers les salles des fêtes pour veiller au strict respect de la décision de suspendre les activités de ces lieux et prendre les sanctions nécessaires à l’encontre des contrevenants, pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’exploitation, a indiqué le communiqué.

Le document fait état également de la prorogation de 21 jours du confinement partiel à domicile de 00 h jusqu’au lendemain à 4h00 du matin, à travers toutes les communes de la wilaya, et ce à partir du lundi 12 juillet.

Les services de sécurité ont été chargés, selon le même document, d’intensifier les opérations de contrôle dans les moyens de transport, s’agissant du respect du protocole sanitaire recommandé en cette circonstance particulière.

Intensifier le contrôle sur le terrain

Les services de sécurité, du commerce et de l’agriculture ont été chargés aussi d’intensifier le contrôle sur le terrain pour veiller au respect de l’application du protocole sanitaire dans les espaces commerciaux et les marchés hebdomadaires et de bétail, a ajouté la même source.

Le secrétaire général de la wilaya, les chefs de daïras, tous les directeurs des secteurs et services concernés, les présidents des assemblées populaires communales, le commandant du Groupement territorial de la gendarmerie nationale et le chef de sûreté de wilaya sont tenus d’exécuter cette décision publiée dans la nomenclature des décisions administratives de la wilaya, a-t-on conclu.