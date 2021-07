Covid-19 en Algérie : de nouvelles restrictions imposées à Batna

Le wali de Batna a annoncé aujourd’hui lundi 19 juillet dans un communiqué rendu public par les services de la wilaya, la suspension des activités liées aux loisirs et aux divertissements, dans le cadre des mesures préventives contre la covid-19.

En effet, cette décision vise à interdire les activités des parcs, d’espaces d’attraction et de loisir ainsi que tout type de rassemblements qui peuvent favoriser la propagation du virus. Il s’agit surtout des rassemblements familiaux et festifs, notamment les fêtes de mariages et de circoncision qui peuvent être des facteurs aidant à l’augmentation des cas de contamination.

Le communiqué a aussi indiqué, l’obligation aux commerçants de respecter le protocole sanitaire, à savoir le port du masque et la distanciation sociale qui doivent être imposées à toute personne accédant à l’espace commercial.

Des sanctions allant jusqu’au retrait du registre de commerce

Par ailleurs, Les services de la direction du commerce accompagné des services de sécurité sont quant à eux instruit d’accentuer les campagnes de surveillances et d’effectuer des visites surprises au niveau des magasins et espaces commerciaux. Tout commerce n’ayant pas respecté l’application stricte du protocole sanitaire se verra sanctionné de fermeture immédiate du commerce et de retrait du registre de commerce

il convient de rappeler que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la prévention et la lutte contre la covid-19 au niveau de la wilaya de Batna.