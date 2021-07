Covid-19 en Algérie : combiner 2 vaccins pour une meilleure immunité ?

Des études russes ont affirmé ce vendredi 30 juillet 2021, qu’aucun effet secondaire grave n’était apparu lors de la combinaison des deux vaccins anti-covid « AstraZeneca » et « Sputnik ».

En effet, dans un communiqué rendu public, des scientifiques russes ont déclaré que des expérimentations de la combinaison du vaccin « AstraZeneca » avec le vaccin russe «Sputnik V » avait eu lieu en Azerbaïdjan et qu’après la vaccination avec les deux vaccins, aucun symptôme n’était apparu.

Ces derniers ont ajouté que ces études qui ont débuté en février 2021 se poursuivent jusqu’à présent ajoutant que cette combinaison a été testée sur 50 volontaires. Les Russes ont ajouté que les premières données sur le statut immunitaire et la sécurité, après l’utilisation conjointe des vaccins « AstraZeneca » et « Spoutnik V » en République d’Azerbaïdjan seront bientôt publiées.

D’après ces scientifiques, les données récentes sont très prometteuses et suggèrent que les régimes mixtes peuvent fournir des niveaux d’anticorps plus élevés que deux doses d’un seul vaccin.

Des donnés prometteuses

Par ailleurs, un programme de vaccination mixte permettrait d’être réactifs face aux limitations de l’approvisionnement mondial. En cas de pénurie d’un vaccin, au lieu d’arrêter tout le processus pour attendre l’approvisionnement, on peut continuer avec un autre vaccin, indépendamment de celui qui a été administré comme première dose.

Si un vaccin est moins efficace qu’un autre contre une certaine variante, les calendriers mixtes pourraient permettre aux personnes qui ont déjà reçu une dose d’un vaccin moins efficace d’être renforcées avec un vaccin plus efficace contre la variante.

Dans une étude britannique sur l’association de vaccins publiée dans le Lancet, on a constaté que les personnes ayant reçu des doses mixtes étaient plus susceptibles de développer des symptômes légers à modérés à partir de la deuxième dose du vaccin, notamment des frissons, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des malaises, des douleurs musculaires et des douleurs au point d’injection, par rapport aux personnes ayant reçu des vaccins de la même firme.