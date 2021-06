Covid-19 en Algérie : ce qu’il faut retenir du bilan du 28 juin

L’Algérie a enregistré ce lundi 28 juin 2021 une importante hausse des contaminations au coronavirus selon le dernier bilan rendu public par le Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie.

Durant les dernières 24 heures, l’Algérie a donc enregistré 375 nouveaux cas de contaminations, contre les 352 recensés durant la journée d’hier dimanche précise le communiqué publié sur la page Facebook du ministère de la Santé.

Pour les guérisons, le bilan d’aujourd’hui a fait état de 237 nouveaux cas rétablis de la maladie, contre 227 cas annoncés au bilan de la veille.

Quant aux victimes de l’épidémie, le nouveau bilan a affiché 06 décès contre 08 hier.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 138.840 dont 375 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 3.699 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 96.572 cas, précise le communiqué.

Par ailleurs, 23 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Bilan monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.919.801 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 180.725.470 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de samedi, 7.625 nouveaux décès et 367.152 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.593 nouveaux morts, l’Inde (1.258) et la Colombie (693).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 603.891 décès pour 33.621.535 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 512.735 morts et 18.386.894 cas, l’Inde avec 395.751 morts (30.233.183 cas), le Mexique avec 232.521 morts (2.503.408 cas), et le Pérou avec 191.584 morts (2.046.057 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 581 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (310), la Bosnie (294), la République tchèque (283) et la Macédoine du Nord (263)