Covid-19 en Algérie : Benbouzid donne les consignes

Le ministre de la santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, a invité les directeurs de la santé à travers toutes les wilayas à s’armer en prévision de toute urgence, et ce à cause de l’augmentation du nombre de contaminations à la Covid-19 en Algérie ces dernières semaines.

Selon un communiqué du ministère, rendu public sur la page Facebook, une réunion d’évaluation périodique a eu lieu avec le ministre de la santé, les directeurs de la santé des wilayas et les responsables de ses institutions hospitalières, et ce via visio-conférence. Le ministre a été informé des derniers développements enregistrés liés à la situation épidémiologique de la pandémie de Covid-19, qui enregistre une augmentation des contaminations quotidiennes, ce qui appelle à une mobilisation totale pour faire face à toute urgence.

Les directeurs de santé présentent l’état d’avancement du programme de projets de cliniques multiservice

Le communiqué ajoute aussi que la réunion a permis aux directeurs de la santé de présenter un certain nombre de clarifications et d’explications sur l’avancement du programme de projets de cliniques multiservices. Ces derniers ont été réaménagés selon les instructions qui leur ont été adressées par le ministre de la Santé.

La déclaration indique que certaines wilayas ont enregistré des progrès remarquables dans le réaménagement de 100 % de leurs cliniques multiservices. À l’image de la wilaya de Tiaret qui a entièrement réaménagé 11 cliniques multiservices. Ou encore de la wilaya de Khenchela qui a réaménagé 4 cliniques multiservices et sont prêtes à reprendre leurs activités normalement.

Le ministre de la Santé a également souligné la nécessité de mettre en valeur les projets achevés au niveau de toutes les wilayas. Benbouzid a également souligné la nécessité d’améliorer les conditions de travail des médecins et de répondre à tous les besoins nécessaires afin qu’ils puissent prendre en charge de manière optimale les patients.