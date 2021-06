Covid-19 en Algérie : augmentation significative des hospitalisations

La situation épidémiologique en Algérie commence à devenir inquiétante dans les hôpitaux en raison d’une augmentation significative des patients hospitalisés et des patients en soins intensifs.

En effet, les nouvelles hospitalisations sont en train d’augmenter dans plusieurs wilayas du pays. 2 878 patients sont au niveau des différentes structures de santé et 197 sont en soins intensifs, rapporte le Soir d’Algérie.

Depuis quelques jours une augmentation du nombre de patients hospitalisés dans les structures de santé, dont quelques-uns ont enregistré des taux d’augmentation supérieur à 40,0 %, selon l’Institut national de santé publique « la tendance est à la hausse pour toutes les régions depuis environ quatre semaines ».

Selon la même institut, « La hausse concerne les cas confirmés par RT-PCR, les cas probables, les hospitalisations, les hospitalisations en unités de soins intensifs ».

La moyenne des hospitalisations enregistrée entre le 05 et le 11 juin est de 2 822,0 versus 2 440,3 entre le 29 mai et le 04 juin. Le taux d’augmentation des nouvelles hospitalisations à l’échelle nationale est de 15,6 % entre les deux dernières semaines.

D’autre part, le taux d’accroissement est estimé à 16,1%. Le nombre de patients intubés est relativement stable avec des moyennes quotidiennes de l’ordre de 23,1 et de 23,7 pour les deux semaines en question.

Au niveau national, la moyenne des hospitalisations enregistrée entre le 05 et le 11 juin est de 2 822,0 versus 2 440,3 entre le 29 mai et le 04 juin.

10 wilayas ont déploré une hausse du nombre de patients dans les unités de soins intensifs mais six seulement ont des taux d’accroissement supérieurs à 40,0% à savoir , Jijel, Mostaganem, Oum-el-Bouaghi, Béjaïa, Ouargla et Boumerdès.

Le bilan de la pandémie

Au dernier bilan recensé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Trois cent soixante-sept (367) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 243 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie.

Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 135.586, dont les 367 cas nouveaux enregistrés durant les dernières 24 heures, celui des décès à 3.624 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 94.336 cas, précise le communiqué.

Par ailleurs, 34 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 13 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas durant les dernières 24 heures, 24 autres ont enregistré entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont enregistré plus de dix cas.