Covid-19 en Algérie : 15 femmes arrêtées dans un hammam à Tebessa

Les services de la police nationale ont procédé à l’arrestation de 15 femmes dans un Hammam au niveau de la wilaya de Tebessa.

Selon les déclarations de la police nationale, ces femmes étaient regroupées dans un Hammam et préparaient une fête de mariages malgré les appels au respect des mesures préventives et la forte propagation du virus de la covid-19.

Cette arrestation intervient suite à la décision du gouvernement de fermer les Hammams et douches publiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

À cet effet, des poursuites judiciaires ont été lancées à l’encontre des contrevenantes, avec la fermeture immédiate du Hammam dont la propriétaire est une femme âgée de 50 ans. Cette dernière a osé transgresser les décisions de l’État en ouvrant son Hammmam au profit de ce groupe de femmes.

Fermeture des lieux favorisant la propagation du virus

Il est à rappeler que les autorités algériennes ont annoncé depuis quelques semaines la fermeture des espaces récréatifs de loisirs et de détente, des centres culturels, des salles de sports ainsi que des parcs d’attraction.

À titre d’exemple, la promenade des Sablettes a été fermé depuis le 25 juillet en raison de la forte augmentation des cas de contaminations.

Récemment, les plages et les marchés de ventes des véhicules d’occasion sont également interdit dans les wilayas concernées par le confinement partiel de 20 h a 6 h. À cela s’ajoute la limitation à la vente à emporter dans les cafés, restaurants, fast-food et espaces de vente de glace. Enfin, les citoyens sont appelés à respecter ces mesures et décisions dans l’espoir de voir le nombre de contaminations diminuer.