Covid-19 : En alerte, l’OMS émet de nouvelles recommandations

La flambée des contaminations au coronavirus dans le monde, due principalement au variant Delta, provoque la réaction l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans une étude publiée hier mardi 6 juillet, l’OMS a émis de nouvelles recommandations pour faire face à la recrudescence inquiétante des formes graves de la covid-19 dans le monde et en Algérie.

En effet, l’OMS a recommandé l’utilisation du « tocilizumab« , anticorps monoclonal utilisé pour son action immunosuppressive dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, pour lutter contre la détresse des malades atteints de la covid-19.

L’Étude a été faite sur plus de 10 000 patients, dont 2 565 sont décédés après 28 jours. Selon les chercheurs ayant réalisé l’étude, la mortalité à 28 jours était plus faible chez les patients ayant reçu des antagonistes de l’IL-6 (22% ndlr) que chez ceux ayant reçu les soins habituels. En conclusion, les anti-corps ont réduit la mortalité des malades gravement atteints de 13%. Et de 28% avec un respirateur artificiel.

« La moyenne hebdomadaire des décès est à la hausse »

Aujourd’hui, le bureau de l’OMS en Méditerranée orientale a averti contre une augmentation des cas de covid-19 dans sa région, en raison de la propagation du variant Delta.

Les contaminations sont en augmentation après deux mois de déclin constant, et nous voyons de nouveau des pays lutter pour contenir l’infection et protéger leurs populations », a déclaré Ahmed El-Mandhari, le directeur régional de l’OMS lors d’une conférence de presse virtuelle.

« Plus de 11 millions de cas ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie en 2020 dans la région, dont 219.850 décès », a ajouté El-Mandhari.