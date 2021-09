Covid-19 : Dr Rouabhi lance une mise en garde aux parents d’élèves

La décrue se confirme de plus en plus. Le mois de septembre a été beaucoup moins difficile que celui de juillet et aout . Cette baisse importante du nombre d’infections constatée depuis le début de ce mois a coïncidé avec la rentrée scolaire et social.

De ce fait, les médecins et spécialistes reviennent sur les chaines de télé et de radio pour réitérer la nécessité ne pas abandonner les mesures de prévention anti-covid. C’est le cas par exemple de Dr Hamza Rouabhi, spécialiste en épidémiologie et médecine préventive à la Direction de la santé et de la population de Sétif.

Intervenu sur les ondes de la radio de Sétif, le spécialiste s’exprime à propos de la rentrée scolaire à l’ère du variant Delta. Outre le protocole sanitaire mis en place à l’intérieur des établissements scolaires, ce protocole doit être maintenu même en dehors de l’école.

Dr Hamza Rouabhi fait allusion en effet aux rassemblements des parents d’élèves devant les portes principales des établissements notamment les écoles primaires où ils viennent récupérer leurs enfants.

À ce sujet, l’invité de la radio régionale met en garde contre les conséquences de ce genre de rassemblements en appelants les parents à rester vigilants et rigoureux dans l’application de la distanciation physique. Afin d’éviter l’entassement devant les portes des écoles, l’interlocuteur suggère aux responsables de ces établissements de libérer les élèves par groupe selon des intervalles de temps.

Covid-19 et grippe saisonnière, quel rapport ?

En évoquant les mesures préventives, Dr Rouabhi estime que le masque de protection ne doit être transformé en cause d’aggravation et de complication chez les jeunes enfants qui le portant trop longtemps, et ce, en comptant sur les enseignants et parents qui doivent orienter et aider les élèves.

Concernant la vaccination des enfants contre la covid-19, l’épidémiologiste indique que cette question fait encore l’objet d’étude et de recherche au niveau du Conseil scientifique du ministère de la Santé, tout en ajoutant que les parents doivent s’aligner sur le calendrier de vaccination établi en Algérie afin d’éviter la recrudescence des maladies. On ne cessera jamais de le dire, les citoyens doivent profiter de cette décrue en allant se vacciner dans l’espoir d’éviter une quatrième vague, a-t-il insisté.

Enfin, l’hôte de la radio Sétif conclu son intervention en précisant que les symptômes de la grippe saisonnière et de la covid-19 sont complètement similaires et exige tous les deux le respect des mêmes mesures, mais leurs vaccins sont différents. À cet effet, il rassure que le citoyen peut recevoir les deux vaccins, à savoir le vaccin anti-covid et le vaccin contre la grippe saisonnière, à 14 jours d’intervalle.