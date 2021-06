Covid-19 : Dr Fourar parle « d’une vague qui affecte plus les jeunes »

Le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi de l’épidémie du coronavirus en Algérie, Dr Djamel Fourar, est revenu ce lundi sur la situation épidémiologique, tout en mettant en garde contre la nouvelle vague qui touche actuellement le pays.

Intervenant sur la chaine Ennahar TV, le responsable a affirmé que le coronavirus a connu des mutations apparaissant désormais sous de nombreuses formes, notant que la vague actuelle du coronavirus est plus contagieuse et affecte plus les jeunes.

Rappelons que ce constat a été déjà fait par de nombreux spécialistes. Vers la fin du mois d’avril dernier, c’est le coordinateur du service Covid-19 au CHU de Constantine, docteur Salim Benteldjoune, qui a alerté sur ce point lors d’une intervention à la Radio nationale.

Le spécialiste avait fait savoir que de nombreux cas de contamination, nécessitant une admission aux services de réanimation ont été enregistrés parmi les jeunes, notant une inquiétude quant à la circulation du virus chez cette catégorie.

Vaccin anti-Covid-19 : de nouvelles acquisitions

S’exprimant autour de la campagne de vaccination, le porte-parole du comité scientifique a annoncé de nouveaux arrivages de doses de vaccins conte le coronavirus pour la fin de ce mois de juin et au cours du mois de juillet prochain. Ceci intervient, selon lui, afin de poursuivre la campagne de vaccination.

Dr Fourar a également indiqué que le secteur sanitaire prévoit « de vacciner tous les travailleurs en facilitant l’accès au vaccin et en le fournissant dans les lieux de travail à travers toutes les wilayas du pays ».

Dans le même sillage, Dr Fourar a appelé les citoyens de ne pas croire les rumeurs circulant sur le vaccin tout en les invitant à se faire vacciner contre l’épidémie.

Par ailleurs, le même responsable a souligné qu’il y a un grand relâchement des citoyens en matière de respect des mesures préventives.