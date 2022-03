Covid-19: Dr Fourar met en garde contre une 5e vague pour ce Ramadan

L’Algérie a marqué une baisse considérable dans les cas de contamination à la Covid-19 pendant les dernières semaines. Cette baisse remarquable a permis aux autorités de procéder à une atténuation des mesures de précaution, après deux ans de restriction.

Mais on rappelle que ces procédures d’allégement des mesures de prévention à la Covid-19, ne signifient ni le retour à la vie normale ni la disparition du virus.

Sur ce propos, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr. Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, a déclaré à « Echorouk » que le protocole sanitaire contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19, est encore appliqué en Algérie malgré la stabilisation de la situation. Et il a ajouté que même si les cas continueront leur baisse jusqu’à atteindre zéro mort et zéro contamination, le protocole sanitaire s’appliquera toujours, car le virus existe encore.

Par ailleurs, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie, a rappelé que les personnes vaccinées et qui ont pris les deux doses du vaccin, ne dépassent pas les 30,7%, selon le Dr. Fourar, ce pourcentage reste très faible et loin du pourcentage souhaité.

Concernant l’annulation du protocole sanitaire contre la propagation de la Covid-19, Dr. Djamel Fourar a confirmé que c’est l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui donne le feu vert pour annuler le protocole sanitaire.

Vers une 5ᵉ vague pendant le mois du Ramadan ?

En effet, Dr. Fourar a exprimé sa crainte par rapport à l’évolution de la situation sanitaire. À l’arrivée du mois du Ramadan, les activités et les échanges se multiplieront et les gens se rapprocheront davantage, ce qui peut engendrer une propagation plus rapide du virus. Selon le Dr. Fourar, une 5ᵉ vague de coronavirus est possible à l’arrivée du mois sacré.

La probabilité d’une cinquième vague a été évoquée aussi par le directeur général de l’institut Pasteur, Pr Derrar Fawzi, qui a exprimé ses craintes vis-à-vis de la situation actuelle, lors de son passage sur la chaine 2 de la radio nationale. Le Professeur Derrar trouve que l’apparition de futures vagues reste fort probable, surtout avec l’atténuation de plusieurs mesures de précaution.

Et malgré toutes ses craintes, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les prochaines vagues de Covid seront moins dangereuses.