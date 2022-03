Covid-19 : Dr Akhamouk confiant pour une fin proche de l’épidémie

On vit avec le virus de la Covid-19 depuis maintenant deux années, ce dernier a bouleversé le monde, après plusieurs vagues, voilà que l’optimisme gagne du terrain, quant à une éventuelle fin de cette pandémie mondiale.

Selon Docteur Elias Akhamouk, membre du Comité scientifique de suivi de l’épidémie de coronavirus et chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Tamanrasset, les nouveaux variants de la Covid-19 seraient de moins en moins dangereux, donc l’optimisme est de mise quant à une éventuelle fin de la pandémie en Algérie.

Intervenant sur les ondes la Radio de Sétif, hier, vendredi 4 mars, Docteur Akhamouk s’est dit : « optimiste plus que jamais, quant à une fin de la pandémie Covid-19, en Algérie. »

Il a également ajouté que cette vague pourrait être la dernière et peut-être l’avant-dernière vague, notant que la durée de la pandémie dans l’histoire est toujours de deux ou deux ans et demi, ce qui se passe actuellement avec le Coronavirus.

Le membre du Comité scientifique de suivi de l’épidémie de coronavirus, n’a pas manqué d’assurer : « que depuis le 25 janvier 2022, la baisse du nombre de cas de Covid-19, en Algérie globale, en étant aussi rapide. Nous venons d’enregistrer le nombre de cas le plus bas jamais enregistré depuis le début de la pandémie. »

Il aussi ajouté : « que la suspension des cours durant 3 semaines, avait aider à maitriser la situation en freinant le nombre de cas et en brisant la courbe ascendante de cas ».

Docteur Akhamouk, a aussi évoqué le fait qu’à l’avenir on devrait probablement cohabiter avec ce virus qui deviendrait donc un virus saisonnier à traiter avec la vaccination continue, mais aussi que selon lui, scientifiquement on peut parler d’une autre vague de Covid-19 possible mais beaucoup moins dangereuse que les précédentes.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que nous ayons atteint l’immunité collective. C’est une erreur. Le virus a perdu sa force et son contrôle, et l’immunité naturelle ne peut pas résister à la mutation, et il n’y a aucune étude scientifique confirmant l’existence de l’immunité collective ».

Dans un autre contexte, Akhamouk a noté qu’il est fort possible que les hautes autorités du pays prennent des mesures importantes pour lever certaines restrictions. Celles-ci coïncideront progressivement avec l’évolution de la situation sanitaire et l’avis de la commission dans les prochains jours.

Les chiffres de la Covid-19 en nette baisse

Les cas quotidiens de coronavirus en Algérie sont au plus bas ces derniers jours. Depuis le début de l’épidémie dans le pays il y a deux ans.

Selon les chiffres quotidiens publiés par le ministère de la Santé, les nouveaux cas d’infection au Coronavirus ont été de 41 cas enregistrés ce samedi 5 mars, 56 cas le vendredi 04 mars 2022, et 51 nouveaux cas le jeudi 03 mars 2022, soit le plus bas depuis près de deux ans.

Le dernier nombre le plus bas de cas de Covid-19 enregistré en Algérie remonte au 07 avril 2020, lorsque le ministère de la Santé faisait état de 45 cas.