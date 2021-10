Covid-19 : des spécialistes prévoient une quatrième vague « légère »

Les médias, les réseaux sociaux et bilans épidémiologiques convergent vers le même constat. Il s’agit de la décrue et la baisse du nombre d’infections à la covid-19. Cependant, ce maudit et récents virus peut être confondu actuellement avec la grippe saisonnière sui revient en force cette année et qui peut être aussi mortelle que la Covid-19.

Dans un reportage diffusé par la chaîne de télévision privée Echorouk News, Pr Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie a révélé que la plupart des patients que les hôpitaux reçoivent actuellement sont atteint de la grippe saisonnière. « Les résultats de tests anti-génique et PCR sont négatifs, il s’agit de la grippe saisonnière » a-t-il confirmé.

Le spécialiste explique dans ce contexte pourquoi la grippe saisonnière est omniprésente actuellement contrairement à l’année passée. La raison est liée en effet à la suspension de vols et la fermeture des frontières aériennes, a précisé l’intervenant.

Comme ce n’est plus le cas cette année, le virus de la grippe saisonnière circule facilement et se transmet par les dessertes aériennes, plus particulièrement celle qui relie l’Algérie à l’Asie et à l’Australie ou le virus de la grippe apparait dès le mois de mars.

Une quatrième vague « légère »

Le reportage réalisé par nos confrères d’Echorouk affirme que la disparition de la troisième vague a changé la donne. Le variant Delta cible généralement les personnes non vaccinées et celles qui n’ont jamais été touché par le virus. Raison pour laquelle, la plupart des spécialistes prévoient une quatrième vague « légère », moins violente et virulente.

« L’Algérie sera probablement confrontée à une quatrième vague légère. On attend actuellement les résultats préliminaires de l’immunité collective… Le problème est que la variant Delta n’a pas encore disparu malgré le nombre faible des cas de contamination », a conclu Pr Djenouhat.