L’Algérie vit actuellement, comme beaucoup de pays dans le monde, sa troisième vague de la COVID-19. Le nombre de contaminations a franchi le cap de 1000 cas et les hôpitaux souffrent d’une surcharge énorme.

En effet, les hôpitaux manquent cruellement de place et surtout d’appareils respiratoires qui deviennent de plus en plus nécessaires pour les personnes qui connaissent des complications au niveau de la respiration à cause du virus.

Désormais, les personnes contaminées sont confinées chez elles et doivent se débrouiller pour avoir un appareil respiratoire sachant que ce dernier est presque indisponible dans les pharmacies, ce qui a poussé les gens a lancé des appels sur les réseaux sociaux dans le but de pouvoir trouver un appareil artificiel.

Il convient de rappeler que l’émergence des deux variants (Alpha et delta) a créé un état d’inquiétude et de peur notamment dans la wilaya de Sétif, Chlef, Oran, Mostaganem pour cause de la capacité énorme de contagion de ces deux variants.

Un manque cruel d’appareils respiratoires

Il est important de souligner que plusieurs personnes contaminées confinées chez elles ont perdu la vie à cause de la

non-disponibilité d’un appareil respiratoire. Ce dernier se vend à des prix exorbitants en pharmacies et devient de plus en plus rares ces derniers jours.

D’ailleurs les gens utilisent les réseaux sociaux, à l’instar de Facebook, pour lancer des appels à l’aide et à la solidarité. Il suffit de consulter rapidement les pages Facebook pour avoir combien de messages sont publiés concernant les appareils respiratoires. Les internautes laissent leurs numéros de téléphone dans l’espoir de pouvoir trouver un appareil. Certains demandent de le louer et d’autres sont prêts même à l’acheter pour sauver la vie d’un proche ou d’un parent.

En dernier lieu, il faut préciser que la commune d’El Eulma de la wilaya de Sétif est l’une des villes algériennes dans laquelle ces appels sont de plus en plus nombreux, ce qui révèle à quel point la situation est inquiétante dans cette ville dont les habitants doivent adhérer à la campagne de vaccination dans les plus brefs délais.