Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 continuent quotidiennement sa baisse. Ces derniers n’ont pas dépassé les 150 cas dernièrement. À cet effet, les autorités du pays ont levé complètement le confinement partiel, et ont même ouvert presque tous les espaces qui ont été fermés à cause du virus mortel.

En effet, et à la suite de la réouverture de plusieurs espaces, les responsables ont exigé quelques conditions afin d y accéder. Parmi ces conditions, figurent deux principales : être vacciné contre la Covid-19 et munis d’un pass sanitaire.

Avec l’approche du match qui va réunir l’équipe nationale avec son adversaire Burkinabé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que son homologue de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ont annoncé la réouverture des stades, et ce, après 19 mois d’interdiction à l’accès.

Sur ce, les mêmes responsables ont exigé aux personnes désirant se rendre aux tribunes afin de supporter l’équipe nationale, de répondre aux conditions précitées (être vaccinées contre la Covid-19 et avoir le pass sanitaire).

Arrestation d’un médecin qui commercialise les cartes de vaccination à Tipaza

À cet effet, certaines personnes profitent de la situation ainsi que de leur fonction, afin de commercialiser les pass sanitaire aux citoyens, notamment ceux qui veulent rejoindre le stade Tchaker de Blida, ce 14 novembre, à tout prix.

Dans ce contexte, les éléments de la police judiciaire relevant de la deuxième sûreté urbaine, de la commune de Cherchell à Tipaza, ont pu arrêter un médecin généraliste qui fait le commerce des cartes de vaccination contre la Covid-19.

Selon une source bien informée, ledit médecin avait été interpellé à la suite d’informations obtenues par les services sécuritaires en question, indiquant son implication dans l’affaire précitée.

Par ailleurs, les éléments de la police ont saisi dans la même affaire, des dispositifs et équipements médicaux et des cartes de vaccination contre la Covid-19, portant le cachet d’un établissement hospitalier, qui étaient en possession du suspect.