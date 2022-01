Covid-19 : Deltacron, quand les variants Delta et Omicron se combinent

La crise sanitaire vire à l’interminable. Après Alpha, Béta, et Delta, l’apparition du variant Omicron, très contagieux, mais moins dangereux, a donné bien des espoirs aux spécialistes, dont certains n’ont pas hésité à prédire que cette souche va signer la fin de l’épidémie.

Toutefois, aujourd’hui, le 09 janvier, les autorités sanitaires chypriotes viennent de donner l’alerte en annonçant que les variants Omicron et Delta ont combiné, donnant naissance à une nouvelle souche du covid-19, baptisée Deltacron.

Le variant le plus dangereux et la souche la plus contagieuse du coronavirus ont fini par fusionner. L’information, digne d’une mise en scène du théâtre de l’absurde est pourtant vraie.

Ce sont les autorités chypriotes qui donnent l’alerte après la découverte de 25 cas de contamination au variant Deltacron, version combinée de Delta et d’Omicron, rapporte aujourd’hui plusieurs agences de presse internationales dont Bloomberg et Europa Press.

Un variant plus dangereux ?

Cette combinaison entre les variants Omicron et Delta fait penser au pire, mais est-elle vraiment aussi dangereuse que cela ? D’après Leondios Kostrikis, professeur de Biologie à l’Université de Chypre, et directeur du laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire, le variant Deltacron « a la signature génétique d’Omicron et les génomes de Delta ».

« Aujourd’hui, il y a des co-infections de Delta et Omicron. Nous avons découvert un variant qui est une combinaison des deux », affirme le même spécialiste dont les propos ont été rapporté par l’agence Bloomberg.

Selon lui toutefois, et bien qu’il ait déjà 25 cas d’infection avec ce nouveau variant, Deltacron peut facilement être écrasé par Omicron, qui reste toujours le plus contagieux.

Cependant, il n’y a pas eu assez de recul de la part des scientifiques pour qu’ils puissent évaluer la dangerosité que représente ce nouveau variant qui a touché 25 sujets, dont plusieurs sont déjà hospitalisés pour des formes sévères de Covid-19.