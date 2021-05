Covid-19 : décès d’un bébé de 11 mois à Batna

La ville de Batna a enregistré, ce samedi 22 mai, la mort d’un bébé de 11 mois après que ce dernier ait été infecté par le coronavirus. Selon des sources journalistiques, le bébé a été transféré depuis plusieurs jours au service de réanimation au CHU de Batna.

C’est d’ailleurs le premier cas de décès au Covid-19 d’un enfant en bas âge en Algérie. Les services compétents ont également enregistré au cours de la journée un nouveau décès dû à la maladie, cependant, dans le cas échéant, c’est un nouveau-né âgé de 10 jours.

Vers la fin du mois d’avril écoulé, Dr Salim Benteldjoune, coordinateur du service Covid-19 au CHU de Constantine à d’éploré, l’état de la situation sanitaire du pays. En effet, les contaminations au coronavirus en Algérie qui sont dernièrement en hausse ont pris une nouvelle trajectoire plus grave avec, notamment l’augmentation des cas covid des variants britanniques et indiens.

Hausse des cas Covid-19 parmi les jeunes : un spécialiste met en garde

Dans une déclaration accordée à la Radio nationale, Salim Benteldjoune a fait savoir que, pendant ces derniers jours, de nombreux cas de contamination, nécessitant une admission aux services de réanimation ont été enregistrés en ce qui concerne la tranche de la population la plus jeune, notant une inquiétude quant à la circulation du virus chez cette catégorie.

Ce dernier avait ajouté que personne n’est à l’abri de complications. « Avant, l’âge des personnes hospitalisées en réanimation se situait entre les 70/90 ans, maintenant elle est descendue à 33 ans », a-t-il, en effet alerté.

Concernant la situation des services de réanimation, docteur Salim Benteldjoune avait précisé que le nombre de malades qui atteignent le stade le plus grave, et qui sont donc en détresse respiratoire nécessitant d’être en réanimation, est plus important actuellement”.