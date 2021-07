Covid-19 : confinement total dans quatre communes de Tizi Ouzou

Gravement touchées par la Covid-19, quatre communes de la wilaya de Tizi Ouzou ont décidé de prendre des mesures strictes afin d’endiguer la vague de contamination actuelle.

En effet, les maires des communes de Boghni, Mechtras, Bounouh, Assi Youcef dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont décidé de prendre des décisions urgentes afin de faire face à la situation sanitaire alarmante dans la région en raison de l’augmentation dangereuse du nombre de personnes contaminées par le coronavirus, et ce, en imposant un confinement total pour une durée de 15 jours.

Les représentants municipaux ont décidé, lors de la réunion d’urgence qui s’est tenue hier jeudi 22 juillet 2021, d’empêcher les rassemblements de toutes sortes, de fermer les cafés et restaurants sauf pour les consommations à emporter, l’interdiction des rassemblements de mariages ainsi que de funérailles, la limitation à la moitié du nombre de passagers dans les moyens de transport, ainsi que le port obligatoire des masques de protections.

Mise en place de mesures strictes

En plus de la fermeture de toutes les salles de sport et de divertissement, du marché hebdomadaire de fruits et légumes pour une durée de 15 jours, les mosquées ont également été closes lors de cette période de distanciation sociale. Les autorités ont également appelé les citoyens à respecter les mesures établies afin d’éviter la propagation du virus.

Les mêmes responsables ont également ajouté qu’une cellule de surveillance avec divers comités de quartiers, associations, commerçants, ainsi que les services de sécurité sera mise en place afin de mettre en œuvre ces décisions pour protéger l’intérêt de tous face à la dangereuse épidémie de ce virus, qui fait de nombreuses victimes à cause de la négligence et du laxisme en ce qui concerne les gestes barrières.