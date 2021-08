Covid-19 : Comment va se dérouler la vaccination dans les pharmacies ?

Les opérations de vaccination se multiplient au fur et à mesure en Algérie. Après la déclaration du ministre de la Santé selon laquelle les moins 18 ans seront aussi concerné par la vaccination, les centre dédiés a cette opération se font de plus en plus nombreux.

En effet, les pharmaciens d’officine participeront à partir de mercredi 25 aout à la campagne de vaccination, selon les informations rapportées par nos confrères du quotidien le Soir d’Algérie. Cette décision s’est concrétisée par l’arrêté n°43 du 7 août 2021 qui a été publié par le ministère de la Santé.

Une formation à distance d’une durée de deux heures a été lancée aujourd’hui par l’Institut Pasteur d’Algérie, pour initier les pharmaciens aux opérations de vaccination. . Ainsi, des conditions ont été fixées dans le but d’organiser ces opérations dans les officines.

Quelles conditions pour les pharmacies d’officine ?

Tout d’abord, seuls le pharmacien et le pharmacien assistant ayant accompli la formation et bénéficie de l’attestation qui va avec, sont habilités à vacciner. Ensuite, l’opération de vaccination nécessite des locaux adéquats permettant de créer un espace dédié au questionnaire pré-vaccination. Quant aux pharmacies qui ne disposent pas de cet avantage, elles sont autorisées à installer un chapiteau à l’extérieur, à condition que ce dernier ne représente aucun gène pour la voie publique et ne dérange pas les gens qui résident à proximité de l’officine. Sans oublier qu’une affiche doit être collée sur la vitrine de chaque pharmacie autorisée à mener les opérations de vaccination.

Cependant, l’élément le plus important concerne les armoires réfrigérées, nécessaire pour le stockage des vaccins et le maintien de la chaîne de froid. Il convient de préciser aussi que la vaccination se fera sur rendez-vous et une durée de 30 minutes doit séparer chaque rendez-vous afin de garantir le respect du protocole sanitaire.

Enfin, chaque pharmacie souhaitant participer à cette opération doit formuler une demande à la Direction de la santé et de la population (DSP) de wilaya, qui se chargera de livrer des quantités de vaccin selon le nombre du personnel vaccinateur dans chaque pharmacie.