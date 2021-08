Covid-19 chez les enfants : les explications de Dr Hafida Chérif

La pandémie actuelle relative à la propagation de la covid-19 et son variant Delta n’a épargné aucune catégorie sociale. Le virulent virus a causé au début de la crise sanitaire des complications chez les sujets âgée, puis c’était le tour des jeunes et maintenant l’attention est focalisé sur la contamination chez les enfants.

Dans ce contexte, Dr Hafida Cherif maitre assistant en pédiatrie, apporte des éclairages en suggérant trois hypothèses concernant la contamination chez cette catégorie de la société. En premier lieu, l’enfant possède un système immunitaire fort capable de résister à la covid-19. En second lieu, le virus ne peut pas atteindre les cellules pulmonaires de l’enfant. Enfin, La troisième hypothèse stipule que des similitudes existent entre la covid-19 et d’autres maladies infantiles à l’instar de la rougeole dont le vaccin peut constituer une protection contre la covid-19.

Lors de son passage à Radio Sétif, Dr Cherif a rappelé que les enfants et nourrissons ne sont pas à l’abri tout en indiquant que l’hôpital de Setif comptait 12 cas de nouveaux nés (moins d’un mois) contaminés, mais par des formes bénignes. La même interlocutrice a ajouté que les enfants sont des porteurs sains et asymptomatiques et peuvent transmettre le virus facilement et rapidement. Concernant, les deux enfants décédés suite à leurs contaminations, l’invité de Radio Setif a tenu à préciser que ceux-ci souffraient de maladies chroniques.

Quels symptômes chez les enfants ?

Les études scientifiques concernant la contamination des enfants sont presque inexistantes, de ce fait la plupart des informations données sont basées sur le terrain et les tests de dépistages.

Quant aux symptômes qui peuvent apparaitre chez les enfants, la pédiatre a mis en avant que les signes diffèrent d’un patient à l’autre. Cependant, la majorité souffrait de la fièvre, une toux sèche, de la fatigue, des courbatures, une éruption cutanée, des éternuements, un écoulement nasal et des saignements de nez en raison de la fièvre, maux de gorge, diarrhées et conjonctivite.

Enfin, la spécialiste a conclu son intervention en rassurant que les enfants sont protégés des formes graves sauf dans le cas de maladies chroniques, tout en indiquant qu’ils répondaient très bien au traitement.