Covid-19 chez les enfants : le Dr Melhag explique la hausse des cas

La dangerosité de la Covid-19 consistait, au début de la pandémie, fin de l’année 2019, en la surcharge des hôpitaux. Avec l’évolution du virus, et l’apparition de nouveaux variants, le danger planait sur les personnes âgées et déjà malades, avant d’impacter, avec le variant Delta, des personnes jeunes et en bonne santé.

Aujourd’hui, c’est le Dr Mohamed Malhag, ancien biologiste et chercheur en virologie, qui s’est penché sur l’impact de la Covid-19 sur les enfants. Le spécialiste a souligné que les enfants sont actuellement touchés par le coronavirus plus qu’ils l’ont été au début de la pandémie.

Il est à noter que plusieurs cas de covid ont été détectés dans divers établissements scolaires dans plusieurs wilayas du pays. La situation était devenue si inquiétante que le ministère a décidé de réaménager le calendrier des vacances d’hiver. À Tizi Ouzou seul, plus de 100 cas de contamination ont été confirmé au sein des écoles.

Nouveaux variants ?

Dans une déclaration accordée à la chaine TV Ennahar, le Dr Melhag a souligné que « le virus de la covid-19 impacte ces derniers temps les enfants ».

« Contrairement à ce qui a été observé lors de la première vague, quand les enfants n’étaient que des porteurs de virus, on a pu constater lors des dernières vagues des cas de contamination au sein des enfants », affirme le docteur spécialiste en virologie.

Le Dr Melhag explique ensuite que cette montée des contaminations à la covid-19 au sein des personnes âgées de moins de 16 ans est essentiellement « due aux variants qui ont subi de multiples mutations ».

En outre, le même intervenant a expliqué qu’en plus de la Covid, il y a aussi le virus de la grippe qui circule. Selon lui, il y a plusieurs symptômes en commun entre la grippe et la covid, notamment la fièvre, la fatigue, la toux ainsi que le nez bouché.

Selon le Dr Melhag, le seul moyen de trancher s’il s’agit de grippe ou de covid, c’est de subir un test PCR. Le spécialiste n’a pas manqué d’inviter les citoyennes à aller se faire vacciner en masse afin de se prémunir contre un rebond épidémique qui risque d’être meurtrier.