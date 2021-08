Covid-19 chez les enfants en Algérie : formes, risques et symptômes

L’Algérie fait face à une nouvelle vague du coronavirus des plus virulentes pour cause de l’avènement du variant Delta. En plus de sa propagation rapide, comparativement à la souche initiale, cette nouvelle souche touche désormais de plus en plus la catégorie des jeunes et les enfants.

Si la catégorie des enfants a été épargnée lors des précédentes vagues, celle dont l’Algérie fait face actuellement enregistre des taux de contamination plus élevés auprès de cette frange. Le constat a été fait par le nutritionniste en pédiatrie le Dr Abdelmadjid Laouamri.

S’exprimant sur les ondes de la Radio de Sétif, le spécialiste indique qu’en mars 2020, « des études internationales menées au niveau de l’Académie américaine ont confirmé que le taux d’infection par le coronavirus chez les enfants ne dépasse pas 22%, et en décembre de la même année, le pourcentage est passé à 15% ».

Selon la même étude, ces deux pourcentages mentionnés étaient constatés au cours de la première et la deuxième vague, soit avant l’avènement des nouvelles variantes, dont le Delta. Malgré qu’au stade actuel de la troisième vague aucun chiffre fiable n’est avancé, nombreux sont les constats qui affirment la contamination des enfants.

Les enfants présentent des formes légères du coronavirus

Or, selon le même intervenant, les symptômes développés par cette catégorie actuellement sont plutôt légers et se ressemblent aux rhums. Cependant, il constate une augmentation significative du nombre de contaminations au cours de la troisième vague, et ce, suite à l’afflux des enfants aux établissements sanitaires pour traitement.

Ceci dit, Dr Laouamri précise les cas de contaminations enregistrés auprès des enfants ne présentent pas de formes graves. En revanche, il fait état de 12 cas dont des nouveau-nés, qui ont développé des symptômes au cours de la semaine dernière à l’hôpital mère et enfant d’El Baz à Sétif, en plus d’un nombre d’enfants qui ont eu des difficultés respiratoires.

Dans le même sillage, l’invité de la Radio précise qu’il n’est pas possible de confirmer scientifiquement et médicalement si le vaccin BCG contre la tuberculose ou la méningite rend les symptômes du coronavirus légers chez les enfants ».

En outre, le spécialiste en nutrition des enfants met en garde les parents du danger de laisser les enfants dans la rue, car l’infection peut être transmise par l’enfant à n’importe qui d’autre, tout en les appelant à éviter les mauvaises nouvelles devant les enfants, telles que les informations sur l’oxygène.