Covid-19 chez les enfants : 100 cas recensés au CHU de Douira

La pédiatre Hakima Abbas a mis en garde contre les risques liés à l’infection des enfants et des nourrissons par le coronavirus notamment avec la nouvelle souche Delta, notant qu’une centaine de cas ont été dénombrés au service de pédiatrie de l’hôpital Douira dans la capitale Alger au cours du mois de juillet.

Et la même porte-parole a indiqué, dans un entretien lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, : « Nous avons enregistré des infections légères, mais certains cas étaient compliqués, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les enfants obèses, et pour cela je conseille aux parents de respecter les mise en quarantaine à domicile et se vacciner pour protéger leurs enfants. »

Le bilan global à la baisse

Au bilan d’hier, le nombre des contaminations a enregistré son troisième jour consécutif de baisse, en se maintenant, toutefois, largement au-dessus de la barre de mille cas par jour.

L’Algérie a enregistré 1.172 cas de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 1.203 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Quant aux malades ayant succombé à la maladie, leur nombre était de 37 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 35 cas la veille.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie, depuis le début de la propagation de la pandémie dans le pays, s’est élevé à «172564, dont 1172 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 4.291 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 116.009 cas».