Covid-19 : Chengriha commente la campagne de solidarité en Algérie

Le président Abdelmadjid Tebboune a procédé aujourd’hui au limogeage du désormais ex-commandant de la gendarmerie nationale, le général Nouredine Gouasmia. C’est le Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chengriha, qui a installé, aujourd’hui le 3 aout 2021, le nouveau commandant, le général Ali Ouelhadj, à son nouveau poste.

Profitant de cette occasion, le Chef d’État-major de ANP, Saïd Chengriha, a tenu à commenter les derniéres semaines marquées par la flambée de la covid-19 en Algérie, mais aussi par la vaste campagne de solidarité dont le peuple Algérien a fait preuve.

Chengriha parle des « belles images de solidarité »

Lors du discours qu’il avait tenu aujourd’hui, le général Chengriha a tenu à rappeler « fièrement… les belles images que notre peuple a dessinées ces jours-ci, suite à la propagation inquiétante du virus de la covid-19, en s’engageant, aux côtés des institutions de son état, afin d’atténuer les répercussions de cette épidémie, et pour tendre la main aux malades et au corps médical, dans un sursaut populaire bouleversant ».

Le chef d’état-major a également déclaré que « cette caractéristique de solidarité n’est nullement étrangère à ce peuple ancestral, face à qui le colonialisme brutal a échoué… ». Le peuple Algérien, affirme encore le général de corps d’armée, jouit d’une forte volonté et d’une détermination sans faille, et c’est pour cette raison « qu’aucun parti, aussi rusé et malveillant soit-il, ne pourra l’exploiter, le tromper, ou l’induire en erreur, afin de faire passer ses projets et ses plans méprisables ».

L’officier le plus gradé de l’armée Algérienne a enfin salué « l’union de tous les segments de la nation avec leurs frères de l’ANP, car cela inquiète désormais les ennemis, qui sont maintenant pleinement conscients qu’il n’y a pas de place pour le succès de leurs tentatives désespérées ».