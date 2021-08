Covid-19 : ce que peut provoquer l’usage excessif de l’oxygène

La crise en matière d’oxygène dont souffre actuellement l’Algérie continue à susciter les débats. Avec l’apparition du variant Delta, l’utilisation de l’oxygène médicale n’est plus réservé aux hôpitaux uniquement. Désormais, des personnes atteintes et souffrants de difficultés respiratoires utilisent des bouteilles ou concentrateurs d’oxygène à domicile.

À cet effet, des médecins et spécialistes ont mis en garde contre l’utilisation excessive de l’oxygène. C’est le cas du professeur Abdelhak Moumni, chef du service médecine thoracique et respiratoire du CHU Mohamed Abdelnour Saadana de Sétif. S’exprimant sur l’origine de cette crise, ce dernier a indiqué que l’oxygène est utilisé dans tous les services médicaux, et pas seulement dans les services covid-19. Mais, avec la mutation du virus, le besoin en oxygène a augmenté. Ainsi, de nombreux citoyens atteints consomment individuellement l’oxygène sans demander l’avis des professionnels, ce qui peut être très nuisible à la santé.

Les conséquences de l’utilisation excessive de l’oxygène

L’hôte de la radio de Sétif a mis en garde contre l’utilisation de l’oxygène sans avis médical. En effet, une surconsommation de cette matière peut fortement endommagé les poumons ainsi que d’autres organes. Le spécialiste a expliqué que « la toxicité de l’oxygène, causée par un apport excessif ou inadéquat, peut causer de graves lésions aux poumons et à d’autres organes. Des concentrations élevées d’oxygène administrées sur une longue période peuvent intensifier la formation de radicaux libres et occasionner des dommages aux poumons ».

En denier lieu, le professeur Moumni a mis en avant l’importance de la vaccination tout en précisant que l’Algérie avait réussi à vaincre la tuberculose grâce à l’intensification des campagnes de vaccination. Aujourd’hui le même défi doit être relevé à nouveau.