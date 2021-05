Les autorités indiennes ont annoncé, ce samedi 22 mai 2021, l’enregistrement d’environ 200 personnes infectées par la maladie du « champignon noir » dans la capitale de New Delhi.

Le ministre de la Santé indien, Satyendra Jain, a déclaré ce samedi l’enregistrement de 197 cas d’infection fongique dans la ville de Delhi. Le ministre a expliqué qu’une quinzaine d’établissements hospitaliers dont neuf hôpitaux privés et trois hôpitaux publics traitent les personnes atteintes de cette maladie, ajoutant qu’il y avait une pénurie de médicaments afin de soigner les patients. Ce dernier a également précisé que cette infection, relativement rare touchait “approximativement 30 à 50 personnes par an” avant de connaître une hausse alarmante.

En effet, des milliers de patients qui sont atteint de la covid-19 en Inde ont attrapé cette maladie, dont le taux de mortalité pourrait atteindre les 50 %.

Ce que l’on sait de l’infection

Plusieurs membres du secteur sanitaire craignent l’avènement d’une nouvelle pandémie. La mucormycose, plus communément appelée le “champignon noir” est une infection qui appartient à la famille des mycoses et est causée par un champignon.

C’est une maladie contagieuse qui peut être attrapée par l’air ou en cas de coupure. Ses symptômes les plus fréquents sont la fièvre, des maux de tête, un gonflement du visage ou de la toux. Tous les profils ne présentent pas le même risque. Les personnes qui sont immunodéprimées, sont les plus vulnérables à l’infection et donc, plus fréquemment touchées.